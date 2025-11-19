By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
मूलांक 4 में जन्मे बच्चों का इन अक्षरों में रखे नाम, मिलेगा शुभ फल!
अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का किसी न किसी ग्रह या देवी-देवता से संबंध होता है।
संबंध
साथ ही हर एक मूलांक के लिए कुछ शुभ अक्षर होते हैं, जो उस मूलांक के लिए सहायक होते हैं।
शुभ अक्षर
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मूलांक 4 वाले बच्चों के नाम के लिए शुभ अक्षर कौन-कौन से हैं?
मूलांक 4 वालों के लिए
अंक ज्योतिष के मुताबिक यदि बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 4 होगा।
जन्मतारीख
मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है। राहु का दिमाग तेज चलता है। ऐसे में इस मूलांक में जन्मे लोग तेज दिमाग के होते हैं।
स्वामी ग्रह
खूबियां
कलावा को कलाई में 3, 5 या 7 बार लपेटना शुभ माना जाता है। अब सवाल यह है कि इसे कितने दिनों तक पहनना चाहिए। यानी इसे कब उतारना चाहिए?
स्वभाव
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 4 के लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। लेकिन बहुत अनुशासित होते हैं।
शुभ अक्षर
मूलांक 4 वाले बच्चों के लिए नाम का पहला अक्षर A, J, Q, Y, C, G, L, S, E, H, N, X, U, V, W, O और Z से शुरू होना चाहिए।
अशुभ अक्षर
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 4 वाले बच्चों के नाम का पहला अक्षर B, K, R, D, M, T, F, P और I से नहीं होना चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
ठंड में कौन सा भोग लगाने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं?
Click Here