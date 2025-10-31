By Mohit
अब नंबर के साथ दिखेगा कॉलर का नाम
टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) कॉलर आइडेंटिफिकेशन पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।
अब मोबाइल नंबर के साथ ही स्क्रीन पर कॉलर का नाम भी दिखाई देगा। यह डिफाल्ट सुविधा होगी।
इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) की ओर से पेश की गई योजना को TRAI ने अनुमति भी दे दी है।
नई व्यवस्था के मुताबिक जब भी कोई आपको कॉल करेगा तो उसका नाम खुद ब खुद मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
जैसा कि अबतक सिर्फ मोबाइल नंबर ही दिखाई देता था मगर अब नाम भी दिखेगा।
फर्जी कॉल और धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू कर रही हैं।
सरकार का मानना है कि धोखाधड़ी वाली कॉल्स, साइबर अपराधों और वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए ये कारगर कदम है।
अगर आप मोबाइल नंबर के साथ नाम नहीं देखना चाहते हैं तो अपने पंजीकृत ऑपरेटर के पास आवेदन कर इस डिफाल्ट सुविधा को डिएक्टिवेट करवा सकेंगे।
आपको बता दें कि सिम खरीदते वक्त यूजर ने जो नाम दिया था उसे ही नेटवर्क ऑपरेटर दर्ज करेगा।
