By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025
किंग कोबरा नहीं, ये है दुनिया खतरनाक सांप
सांप सबसे ज्यादा जहरीले जानवर माने जाते हैं। हालांकि सांपों की कुछ प्रजातियां बिल्कुल जहरीले नहीं होते हैं।
जहरीले जानवर
लेकिन कुछ सांप बेहद खतरनाक होते हैं। इनके काटने में इंसानों की मौत तक हो जाती है। ऐसे में लोग सांपों का नाम सुनते ही डर जाते हैं।
नाम सुनते ही डर
भारत में किंग कोबरा सबसे ज्यादा जहरीला सांप माना जाता है।
किंग कोबरा
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सांप के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक सांप है।
ज्यादा खतरनाक
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनलैंड ताइपन की गिनती सबसे खतरनाक सांपों में होती है।
इनलैंड ताइपन
इसको Oxyuranus microlepidotus और “Fierce Snake” के नाम से भी जाना जाता है।
अन्य नाम
यह अधिकतर ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसका जहर दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है।
कहां पाए जाते हैं
इस सांप का एक बार ही काटना कई तरह के जहरीले तत्व (toxins) शरीर में पहुंचा देता है, जिसे Taipoxin कहते हैं।
जहरीले तत्व
इसका असर इतना तेज होता है कि इंसान की सांस रुक सकती है और खून बहने के बाद शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं।
काटने पर असर
इनलैंड ताइपन के कई मामले शोध केंद्रों या चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलते हैं।
कहां देख सकते हैं
