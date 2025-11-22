By Navaneet Rathaur
रोज नहीं नहाने से कमजोर होता है ये ग्रह, देता है अशुभ प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र की नजर में रोज नहाना सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि इससे कुंडली में कई ग्रह भी मजबूत होते हैं। रोज नहीं नहाने से 3 ग्रह कमजोर होकर जीवन में भारी अशुभ फल देते हैं। आइए जानें।
रोजाना स्नान
रोज नहीं नहाने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जिससे विलासिता, सौंदर्य, प्रेम, धन-सुख सब कम होते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव, आकर्षण खत्म। सुंदरता भी फीकी पड़ने लगती है।
शुक्र ग्रह कमजोर
चंद्रमा मन का कारक है। रोज नहीं नहाने से और गंदा रहने के कारण चंद्रमा कमजोर होता है, जिससे दिमाग अशांत, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है।
चंद्र ग्रह पर असर
ज्योतिष में राहु गंदगी का कारक है। बदबू, मैल से राहु सक्रिय होता है, जिससे हर काम में रुकावट, दुर्घटना का भय, लोग दूर भागते हैं, आत्मविश्वास खत्म होने लगता है।
राहु का अशुभ प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, रोज स्नान से लग्न स्वामी मजबूत होता है, जिससे व्यक्तित्व आकर्षक होता है और नजर नहीं लगती है। रोज नहाने से शनि और मंगल भी मजबूत होते हैं।
रोज नहाने के फायदे
रोजाना नहाते समय अगर पानी में थोड़ा-सा गंगाजल मिला लें, तो इससे शरीर-मन की शुद्धि, पुराने पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। इससे कुंडली के सभी ग्रह प्रसन्न रहते हैं।
गंगाजल मिलाकर नहाएं
ठंड लगती है तो गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। गर्म पानी से नहाने से वात-पित्त बढ़ता है।
सर्दियों में भी ना छोड़ें नहाना
नहाते समय 'गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु' मंत्र बोलें। इससे स्नान तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य देता है।
नहाने से पहले मंत्र
नहाकर ललाट पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे सूर्य-चंद्र दोनों मजबूत होते हैं, दिन भर सकारात्मक ऊर्जा रहती है।
नहाने के बाद ये करें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
