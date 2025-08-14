By Deepali Srivastava
कर्वी फिगर के लिए क्या है नोरा का डाइट प्लान

बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही अपने स्टाइलिश लुक्स और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं।

नोरा फतेही

नोरा के ठुमकों से लेकर उनके कर्वी फिगर तक के लोग दीवाने हैं। नोरा फिट रहने के लिए काफी मेहनत करती हैं।

कर्वी फिगर

चलिए बताते हैं नोरा फतेही कर्वी फिगर के लिए क्या डाइट प्लान और रूटीन फॉलो करती हैं।

क्या है डाइट प्लान

नोरा डेली पिलाटे, वेट लिफ्टिंग, स्क्वैट्स, पुलअप्स, पुशअप्स, बर्पी करती हैं। उनके डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज शामिल हैं।

एक्सरसाइज

कैलोरी बर्न

नोरा कैलोरी बर्न करने के लिए वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हैं। इससे उनका वेट कंट्रोल में रहता है।

डांस प्रैक्टिस

नोरा रोजाना बेली या फिर नॉर्मल डांस प्रैक्टिस भी करती हैं। डांस करने से बॉडी फ्लेक्सिबिल रहती हैं।

ब्रेकफास्ट

नोरा ब्रेकफास्ट में फल, सलाद, ब्राउन ब्रेड और बादाम का दूध लेती हैं। इससे शरीर में एनर्जी रहती है।

लंच

लंच में नोरा चिकन, ताजी सब्जियां और चावल आदि खाती हैं। वह मल्टीग्रेन रोटी खाती हैं।

डिनर

नोरा के डिनर में मैश पोटैटो, ब्रोकली, चिकन और दाल सर्व होती है। वह रात में हल्का खाना खाती हैं।

नो जंक फूड

नोरा मीठे और जंक फूड से दूर रहती हैं। वह अपने चीट डे के दिन चॉकलेट्स खाती हैं।

