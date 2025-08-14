By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
कर्वी फिगर के लिए क्या है नोरा का डाइट प्लान
बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही अपने स्टाइलिश लुक्स और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं।
नोरा फतेही
Instgaram: Norafatehi
नोरा के ठुमकों से लेकर उनके कर्वी फिगर तक के लोग दीवाने हैं। नोरा फिट रहने के लिए काफी मेहनत करती हैं।
कर्वी फिगर
Instgaram: Norafatehi
चलिए बताते हैं नोरा फतेही कर्वी फिगर के लिए क्या डाइट प्लान और रूटीन फॉलो करती हैं।
क्या है डाइट प्लान
Instgaram: Norafatehi
नोरा डेली पिलाटे, वेट लिफ्टिंग, स्क्वैट्स, पुलअप्स, पुशअप्स, बर्पी करती हैं। उनके डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज शामिल हैं।
एक्सरसाइज
Instgaram: Norafatehi
कैलोरी बर्न
नोरा कैलोरी बर्न करने के लिए वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हैं। इससे उनका वेट कंट्रोल में रहता है।
Instgaram: Norafatehi
डांस प्रैक्टिस
नोरा रोजाना बेली या फिर नॉर्मल डांस प्रैक्टिस भी करती हैं। डांस करने से बॉडी फ्लेक्सिबिल रहती हैं।
Instgaram: Norafatehi
ब्रेकफास्ट
Instgaram: Norafatehi
नोरा ब्रेकफास्ट में फल, सलाद, ब्राउन ब्रेड और बादाम का दूध लेती हैं। इससे शरीर में एनर्जी रहती है।
लंच
Instgaram: Norafatehi
लंच में नोरा चिकन, ताजी सब्जियां और चावल आदि खाती हैं। वह मल्टीग्रेन रोटी खाती हैं।
डिनर
Instgaram: Norafatehi
नोरा के डिनर में मैश पोटैटो, ब्रोकली, चिकन और दाल सर्व होती है। वह रात में हल्का खाना खाती हैं।
नो जंक फूड
नोरा मीठे और जंक फूड से दूर रहती हैं। वह अपने चीट डे के दिन चॉकलेट्स खाती हैं।
Instgaram: Norafatehi
सफेद तिल खाने के 9 कमाल के फायदे
Click Here