भारत के इस गांव में कोई नहीं पहनता जूता-चप्पल, जानें वजह

पैर की सुरक्षा के लिए लोग जूते और चप्पल पहनते हैं। इससे कंकड़, मिट्टी-धूल, कांटे आदि से बचा जाता है। 

जूते-चप्पल

लेकिन क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं, जहां पर लोग जूते चप्पल तक नहीं पहनते हैं।

यहां के लोग नहीं पहनते हैं जूते-चप्पल

इस गांव का नाम है अंडमान गांव, जो चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर है।

अंडमान गांव

देखने में तो ये गांव अन्य गांव की तरह ही है। जहां पर 130 से ज्यादा परिवार रहते हैं।

परिवार की तरह

ज्यादातर लोग यहां पर किसानी या खेतों में मजदूरी किया करते हैं। लेकिन, यहां पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहनता हैं।

किसानी या मजदूरी

केवल गांव के बुजुर्ग या जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं वही जूते चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं।

कौन पहनता है

वरना,  चाहे तपती गर्मी हो या फिर भीषण ठंड यहां के लोग जूते चप्पल पहनना पसंद नहीं करते हैं, इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है।

वजह है खास

अंडमान गांव के लोगों का मानना है कि गांव की रक्षा मुथ्यालम्मा नाम की एक देवी करती हैं।

मान्यताएं

इन्हीं के सम्मान के लिए लोग यहां पर जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर में प्रवेश से पहले जूते चप्पल उतारे जाते हैं।

सम्मान

ऐसे में इस गांव के लोगों का मानना है कि उनका पूरा गांव ही एक मंदिर की तरह है, इसलिए यहां पर लोग बिना जूते चप्पल के रहते हैं।

गांव एक मंदिर की तरह

