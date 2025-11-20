By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
गिर में हुई शिव मंदिर की स्थापना, लाल जामेवार साड़ी में सुंदर लगीं नीता अंबानी
गुजरात के गिर में शिव मंदिर की स्थापना धूमधाम से हुई। अंबानी परिवार ने इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ को स्थापित कर हाथ जोड़कर प्रार्थना की।
शिव मंदिर
स्थापना के समय वहां पर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी, आनंद पीरामल, महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी समेत तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं।
अंबानी परिवार
Instagram:
viralbhayani
स्थापना के लिए नीता अंबानी ने तरुण ताहीलियानी की डिजाइन की हुई खूबसूरत लाल प्रिंटेड जामेवार साड़ी पहनी हुई थी। इस साड़ी में वह सुंदर दिख रही थीं।
नीता अंबानी
Instagram:
taruntahiliani
नीता अंबानी की साड़ी पर मोती वाली खाशीडा एम्ब्रॉयड्री की गई। साथ में डार्क लाल रंग वाले स्टोन्स जड़े हुए थे, जिसका काम काफी बारीक तरीके से हुआ।
साड़ी पर वर्क
Instagram:
taruntahiliani
नीता अंबानी ने साड़ी लुक को परफेक्ट बनाने के लिए ओपन पल्ला स्टाइल लिया। साथ में उनका स्वीटहार्ट कट ब्लाउज भी सुंदर लग रहा है।
ओपन पल्लू
Instagram:
taruntahiliani
लेयर्ड नेकलेस
नीता अंबानी ने साड़ी के साथ लाल बिंदी, लेयर्ड नेकलेस, लाल चूड़ी पहनी। लाल साड़ी के साथ उन्होंने सब मैचिंग स्टाइलिंग कैरी की।
Instagram:
taruntahiliani
हेयरस्टाइल
नीता अंबानी ने साड़ी के साथ पोनीटेल चोटी बनाई, जिसमें उन्होंने गुलाब के फूल लगाए। इस तरह का हेयर लुक उन पर जच रहा है।
Instagram:
taruntahiliani
गौरव खन्ना से कम अमीर नहीं हैं आकांक्षा, करोड़ों की हैं मालकिन
Click Here