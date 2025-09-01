By Mohit
नीता अंबानी की 10 बेहद खूबसूरत तस्वीरें
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी हैं।
मुकेश की वाइफ
Photo: NMACC
नीता काफी खूबसूरत, बेहद ही फिट होने के साथ ही काफी ग्लैमरस भी दिखती हैं।
काफी ग्लैमरस
Photo: NMACC
रिलायंस फाउंडेशन में अहम भूमिका रखने वाली नीता फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।
फैशन ट्रेंड
Photo: NMACC
नीता और मुकेश अंबानी की शादी 8 मार्च 1985 को हुई थी। इस कपल के तीन बच्चे हैं।
1985 में शादी
Photo: NMACC
शादी के समय मुकेश अंबानी 28 साल जबकि नीता अंबानी 22 साल की थीं।
इतनी थी उम्र
Photo: NMACC
मुकेश के पिता स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी ने नीता की भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देखने के बाद ही ये तय कर लिया था कि वे अपने बेटे की शादी इन्हीं से करेंगे।
पिता ने चुना
Photo: NMACC
ऐसे में धीरूभाई ने पहले नीता से बात की और फिर पिता से फोन पर बात कर अपने मन के विचार व्यक्त किए।
बातचीत शुरू की
Photo: NMACC
नीता का जन्म जन्म 1 नवंबर 1963 में हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो वे कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं।
कॉमर्स में ग्रेजुएट
Photo: NMACC
नीता इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन हैं।
टीम की मालकिन
Photo: NMACC
वे मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की फाउंडर और चेयरमैन भी हैं।
फाउंडर और चेयरमैन
Photo: NMACC
