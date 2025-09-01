By Mohit
नीता अंबानी की 10 बेहद खूबसूरत तस्वीरें

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी हैं।

मुकेश की वाइफ

नीता काफी खूबसूरत, बेहद ही फिट होने के साथ ही काफी ग्लैमरस भी दिखती हैं। 

काफी ग्लैमरस

रिलायंस फाउंडेशन में अहम भूमिका रखने वाली नीता फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

फैशन ट्रेंड

नीता और मुकेश अंबानी की शादी 8 मार्च 1985 को हुई थी। इस कपल के तीन बच्चे हैं।

1985 में शादी

शादी के समय मुकेश अंबानी 28 साल जबकि नीता अंबानी 22 साल की थीं।

इतनी थी उम्र

मुकेश के पिता स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी ने नीता की भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देखने के बाद ही ये तय कर लिया था कि वे अपने बेटे की शादी इन्हीं से करेंगे।

पिता ने चुना

ऐसे में धीरूभाई ने पहले नीता से बात की और फिर पिता से फोन पर बात कर अपने मन के विचार व्यक्त किए।

बातचीत शुरू की

नीता का जन्म जन्म 1 नवंबर 1963 में हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो वे कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं।

कॉमर्स में ग्रेजुएट

नीता इंडियन प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन हैं।

टीम की मालकिन

वे मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की फाउंडर और चेयरमैन भी हैं।

फाउंडर और चेयरमैन

