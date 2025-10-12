By Mohit
डोनाल्ड ट्रंप की पोती की 9 तस्वीरें
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 11 पोते-पोतियां हैं। आज हम आपको ट्रंप की पोती काई से मिलवा रहे हैं।
11 पोते-पोतियां
ट्रंप की पोती काई बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं। काई डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पूर्व पत्नी वनेसा ट्रंप की बेटी हैं और गोल्फ खेलने की शौकीन हैं।
गोल्फ की शौकीन
ट्रंप की 18 साल की पोती फैशन के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
खूबसूरत और ग्लैमरस ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसवुमन भी हैं। वे फैशन ब्रांड 'काई ट्रंप शॉप' का कामकाज देखती हैं।
स्मार्ट बिजनेसवुमन
काई अक्सर अलग-अलग इवेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप संग भी नजर आती रही हैं।
ट्रंप संग
वे अपने दादा डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान कई बार उनके साथ मंच साझा कर चुकी हैं।
मंच साझा
काई को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे दोस्तों और परिवार संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल जाती हैं।
घूमने की भी शौकीन
डोनाल्ड ट्रंप की पोती सोशल मीडिय पर भी काफी एक्टिव और पॉपुलर हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
पॉपुलर भी हैं
फैशन इंडस्ट्री में एक्टिव काई पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। वन पीस में तो उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
लगती हैं बेमिसाल
काई अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे हेल्दी डाइट तो लेती ही हैं साथ ही कसरत भी करती हैं।
बेहद फिट
