By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
निया शर्मा के सोबर और एलिगेंट सूट लुक्स
निया शर्मा, टीवी की प्रसिद्ध अभिनेत्री जो अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए खूब चर्चा में रहती हैं। हांलाकि उनका एथनिक स्टाइल भी कुछ कम नहीं है।
निया शर्मा
निया की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक सूट हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।
सूट लुक्स
निया ने यहां स्लीवलेस कुर्ती के साथ व्हाइट प्लाजो टीमअप किया है जो कूल लुक दे रहा है।
सोबर
निया ने यहां रेड और व्हाइट कलर का शरारा सेट पहना है और फेस्टिव रेडी लुक क्रिएट किया है।
रेड हॉट
व्हाइट कलर के चिकनकारी सूट में निया का लुक ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो है।
चिकनकारी
येलो कलर के सूट में निया हद से ज्यादा सुंदर लग रही हैं और ईयरिंग्स भी शानदार हैं।
सनशाइन येलो
ब्लू कलर के सूट में निया एकदम स्टाइलिश लग रही हैं।
इलेक्ट्रिक ब्लू
मिनिमल वर्क वाला ये सूट शानदार है और फॉर्मल लुक भी दे रहा है, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट है।
कूल व्हाइट
