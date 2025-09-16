By Shubhangi Gupta
इन 4 चीजों से बनाएं निया शर्मा का जादुई फेस पैक!
पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी त्वचा का ख्याल घरेलू नुस्खों से रखती हैं, यहां जानें उनके DIY फेस पैक की रेसिपी।
निया शर्मा
कॉफी: त्वचा की एक्सफोलिएशन के लिए और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मददगार।
बेसन: त्वचा को साफ करने और तैलीयता को कम करने में उपयोगी।
शहद: यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और मुलायम बनाता है।
हल्दी: एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर, त्वचा के दाग-धब्बे कम करती है।
सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं और एक समान पेस्ट तैयार कर लें।
ऐसे बनाएं
चेहरे पर पैक को समान रूप से लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें, बाद में ठंडे पानी से साफ कर लें।
चेहरे पर लगाएं
नियमित उपयोग से त्वचा में सुधार देखने को मिलेगा, सप्ताह में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
ग्लोइंग स्किन
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। सबसे पहले अपनी त्वचा को जानें और उसके अनुसार ही घरेलू नुस्खे अपनाएं।
नोट
