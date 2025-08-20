By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 20, 2025

निया शर्मा के टॉप टीवी शोज!

निया शर्मा, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री, जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से खास पहचान बनाई।

निया शर्मा

Instagram: niasharma90

2010 में 'काली- एक अग्निपरीक्षा' से निया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।

करियर

निया को असली पहचान 'एक हजारों में मेरी बहना है' से मिली जहां उन्होंने मानवी का किरदार निभाया।

लोकप्रियता

सीरियल जमाई राजा में रोशनी के किरदार में भी निया को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला।

फैंस का प्यार

निया फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी  और लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं।

रियलिटी शोज

निया ने 'नागिन 4' में बृंदा का रोल करके अपनी विविधता और अभिनय कौशल को साबित किया।

नागिन

वेब सीरीज 'ट्विस्टेड' में उनके बोल्ड और चुनौतीपूर्ण किरदार ने दर्शकों को चौंका दिया।

वेब सीरीज

इसके अलावा निया सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और उनके फैशन सेंस के लाखों दीवाने हैं।

सोशल मीडिया

निया शर्मा ने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से टीवी इंडस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ी है।

कमाल अदाकारा

