By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 27, 2025

 Fashion

निया शर्मा के ग्लैमरस लहंगा लुक्स!

निया शर्मा, टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस, जिनके बोल्ड लुक्स काफी चर्चा में रहते हैं लेकिन उनका एथनिक स्टाइल भी कुछ कम नहीं है।

निया शर्मा

Instagram: niasharma90

निया की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक लहंगा हैं जिन्हें वो बखूबी स्टाइल करती हैं और नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं।

लहंगा गर्ल

Instagram: niasharma90

ऑरेंज कलर का ये मिरर वर्क वाला लहंगा बेहद खूबसूरत है और निया परफेक्ट वेडिंग फैशन वाइब्स दे रही हैं।

मिरर वर्क

Instagram: niasharma90

लेमन येलो स्कर्ट के साथ ब्लैक ब्लाउज एक बहुत यूनिक कॉम्बो है और निया ने इसे बखूबी स्टाइल किया है।

सोबर

Instagram: niasharma90

एंब्रॉइडरी वाले ब्लैक लहंगे में निया परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं। गरबा नाइट से लेकर किसी भी इवेंट तक के लिए ये बेस्ट है।

फेस्टिव रेडी

Instagram: niasharma90

मल्टीपल पिंक शेड्स के साथ निया का ये लुक हद से ज्यादा ग्लैमरस है। ऑफ शोल्डर ब्लाउज भी लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है।

जरा हटके

Instagram: niasharma90

पेस्टल कलर का लहंगा पहने निया कमाल लग रही हैं और उन्होंने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच बखूबी दिया है।

पेस्टल

Instagram: niasharma90

निया शर्मा के इन लहंगा लुक्स से प्रेरणा लेकर आप भी अपने फेस्टिव सीजन को खास बना सकती हैं।

स्टाइल डीवा

Instagram: niasharma90

