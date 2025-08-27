By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 27, 2025
Fashion
निया शर्मा के ग्लैमरस लहंगा लुक्स!
निया शर्मा, टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस, जिनके बोल्ड लुक्स काफी चर्चा में रहते हैं लेकिन उनका एथनिक स्टाइल भी कुछ कम नहीं है।
निया शर्मा
Instagram:
niasharma90
निया की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक लहंगा हैं जिन्हें वो बखूबी स्टाइल करती हैं और नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं।
लहंगा गर्ल
ऑरेंज कलर का ये मिरर वर्क वाला लहंगा बेहद खूबसूरत है और निया परफेक्ट वेडिंग फैशन वाइब्स दे रही हैं।
मिरर वर्क
लेमन येलो स्कर्ट के साथ ब्लैक ब्लाउज एक बहुत यूनिक कॉम्बो है और निया ने इसे बखूबी स्टाइल किया है।
सोबर
एंब्रॉइडरी वाले ब्लैक लहंगे में निया परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं। गरबा नाइट से लेकर किसी भी इवेंट तक के लिए ये बेस्ट है।
फेस्टिव रेडी
मल्टीपल पिंक शेड्स के साथ निया का ये लुक हद से ज्यादा ग्लैमरस है। ऑफ शोल्डर ब्लाउज भी लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है।
जरा हटके
पेस्टल कलर का लहंगा पहने निया कमाल लग रही हैं और उन्होंने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच बखूबी दिया है।
पेस्टल
निया शर्मा के इन लहंगा लुक्स से प्रेरणा लेकर आप भी अपने फेस्टिव सीजन को खास बना सकती हैं।
स्टाइल डीवा
