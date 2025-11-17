By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
घर में गलती से भी इन जगहों पर ना बनाएं स्वास्तिक, बढ़ेगा अशुभ प्रभाव
स्वास्तिक हिंदू धर्म के में शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लोग कई अवसरों पर घर में स्वास्तिक बनाते हैं।
स्वास्तिक का महत्व
लेकिन कुछ विशेष स्थान और परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जहां स्वास्तिक बनाना अशुभ या वर्जित माना गया है। चलिए इन जगहों के बारे में जानते हैं।
कहां नहीं बनाएं?
जैसा कि स्वास्तिक जीवन, ऊर्जा और शुभारंभ का प्रतीक है। इसलिए, श्मशान भूमि या अंतिम संस्कार से जुड़ी जगहों पर स्वास्तिक बनाने की मनाही है।
शव या श्मशान के पास
मृत्यु का संकेत अंत है, जबकि स्वास्तिक उत्पत्ति और जीवन का प्रतीक है। इसलिए, यह विरोधाभास अशुभ माना जाता है।
विरोधाभास
जूते-चप्पल, पैर रखने की जगह, घर के प्रवेश द्वार के नीचे, जहां लोग अपने जूते-चप्पल रखते हैं, इन जगहों पर भी स्वास्तिक बनाने की मनाही है।
घर में यहां ना बनाएं
इसका कारण यह है कि स्वास्तिक एक पवित्र प्रतीक है और इसके ऊपर पैर रखना या रौंदना अपवित्रता और अनादर माना जाता है।
स्वास्तिक का अनादर
टॉयलेट दरवाजे पर या उसके भीतर, गंदे स्थानों या नालियों के पास भी स्वास्तिक बनाना अशुभ है। इससे प्रतीक का अपमान होता है।
शौचालय या स्नानघर
जब घर में मृत्यु हो, रोग या बड़ी आपत्ति हो, किसी के श्राद्ध या पितृ कार्य के दौरान या व्रत-नियमों के उल्लंघन के समय भी स्वास्तिक बनाना वर्जित माना गया है।
व्रत-नियमों का उल्लंघन
स्वास्तिक का निशान मंदिर, पूजा स्थान, तिजोरी, मुख्य द्वार, नई वस्तु की खरीद पर या फिर विवाह, गृहप्रवेश, जन्म आदि के अवसर पर बनाना शुभ माना गया है।
गृह प्रवेश
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
महिलाओं के शरीर में इन जगहों पर तिल होता है बेहद शुभ
Click Here