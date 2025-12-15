By Navaneet Rathaur
गलती से भी इस दिन ना करें पैसों का लेनदेन, मां लक्ष्मी होती हैं नाराज
ज्योतिष शास्त्र में कर्ज का लेन-देन में दिन का बहुत महत्व है। गलत दिन लेनदेन करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और कर्ज का बोझ बढ़ता रहता है। जानिए सही-गलत दिन।
पैसों का लेनदेन
सोमवार मां पार्वती का दिन है। यह चर और शुभ वार है। इस दिन कर्ज लेना या देना दोनों में कोई हानि नहीं है। धन की आवक बनी रहती है।
सोमवार - सबसे शुभ दिन
मंगलवार के देवता कार्तिकेय हैं। यह उग्र एवं क्रूर वार है। इस दिन कर्ज लेने से बचें, नहीं तो कर्ज बढ़ता जाता है। पुराना कर्ज हो, तो इसी दिन चुकाएं।
मंगलवार - कर्ज लेना वर्जित
बुधवार गणेश जी का दिन है, लेकिन ज्योतिष में इसे नपुंसक वार माना गया है। इस दिन कर्ज देने से बचना चाहिए। हालांकि, कर्ज लेने में कोई हानि नहीं है।
बुधवार - कर्ज देना अशुभ
गुरुवार के देवता ब्रह्मा हैं। यह लघु संज्ञक शुभ वार है। गुरुवार को किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए, लेकिन इस दिन कर्ज लेने से कर्ज जल्दी उतरता है।
गुरुवार - कर्ज लेने का दिन
शुक्रवार इंद्र देव का सौम्य दिन है। इस दिन कर्ज लेना और देना दोनों शुभ है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन में बरकत बनी रहती है।
शुक्रवार - सबसे अच्छा दिन
शनिवार के देवता काल हैं। यह दारुण संज्ञक क्रूर वार है। स्थिर कार्य करने के लिए ठीक है, परंतु कर्ज लेन-देने के लिए ठीक नहीं है। कर्ज विलंब से चुकता है।
शनिवार - कर्ज का लेन देन ना करें
रविवार के देवता शिव हैं। यह स्थिर संज्ञक और क्रूर वार है। रविवार को ना तो कर्ज दें और ना ही कर्ज लें।
रविवार – दोनों तरफ अशुभ
अगर आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो हर बुधवार गणेश जी के सामने 'ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र' 3 बार पढ़ें। कर्ज का बोझ जल्दी उतरेगा।
कर्ज मुक्ति का खास उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
