By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 24, 2025

 Faith

घर में गलती से भी ना रखें गणेश जी की ऐसी मूर्ति

हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना से जुड़े कई नियम हैं। साथ ही सभी भगवान की मूर्ति को घर पर रखने से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं।

हिंदू धर्म

विघ्नहर्ता गणेश को सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार, भगवान गणेश की मूर्ति घर पर रखने और विधिवत पूजा-पाठ करने से कई परेशानियों का निदान होता है।

विघ्नहर्ता गणेश

आज हम आपको बताएंगे कि घर पर गणेश जी की मूर्ति को रखने का सही तरीका क्या होता है।

गणेश प्रतिमा के नियम

ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा देवी-देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। पश्चिम दिशा में भी गणेश प्रतिमा रख सकते हैं।

सही दिशा

बाईं ओर सूंड वाले गणेश भगवान को वक्रतुंड कहा जाता है। दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी सिद्धिविनायक कहलाते हैं।

गणेश जी की सूंड

घर पर बाईं ओर सूंड वाले वक्रतुंड गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि इनकी पूजा विधि सरल और नियम कम होते हैं।

वक्रतुंड

सिद्धिविनायक गणेश जी के पूजा नियम कठिन होते हैं। इनकी प्रतिमा घर पर ना रखें, बल्कि मंदिर में स्थापित करें।

सिद्धिविनायक

मान्यता है कि गणेश जी की पीठ की ओर दरिद्रता वास करती है। इसलिए घर पर गणेश जी मूर्ति इस तरह रखें की उनकी पीठ घर के बाहर की तरफ रहे।

गणेश जी की पीठ

ध्यान रखें कि गणेश जी कि मूर्ति के साथ चूहा और मोदक जरूर हों। इनके बिना गणेश जी की मूर्ति और तस्वीर अधूरी मानी जाती है।

चूहा और मोदक

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

