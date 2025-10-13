By Mohit
PUBLISHED Oct 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Auto
बारिश में बाइक राइड, न करें ये गलती
बारिश में बाइक राइड करते हुए आपको कुछ बातों पर विशेषतौर पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही भारी भी पड़ सकती है।
विशेषतौर पर ध्यान
टायर पूरी तरह घिस चुके हैं और ग्रिप कमोजर हो गई है तो बारिश में फिसलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। हाई स्पीड में तो खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में नए टायर लगवाएं।
टायर
बारिश में बाइक राइड करते वक्त सही से ब्रेकिंग करें। आमतौर पर लोग फ्रंट ब्रेक का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे टायर के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है।
ब्रेकिंग
ऐसे में पिछले ब्रेक का ही इस्तेमाल करें। इससे आपके बाइक के फिसलने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में ही दोनों ब्रेक एकसाथ लगाएं।
पिछला ब्रेक
बाइक की स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा न रखें। तेज स्पीड में बाइक पर कंट्रोल उतना नहीं रहता और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
स्पीड
बारिश में बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट हर हाल में लगाएं। यही नहीं साथ में सेफ्टी किट औ मेडिसन किट जरूर रखें।
सेफ्टी
बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर जाता है। ऐसे में गड्ढों का न दिखाई देना भारी पड़ सकता है। जरूरी न हो तो बारिश में राइड से बचें।
गड्ढों का खतरा
बारिश में राइड करते वक्त राइडिंग जैकेट या रेन कोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप भीगने से बचेंगे और साथ ही बीमार होने की संभावना भी कम होगी।
रेन कोट
मोटोरोला का सस्ता स्मार्टफोन G06 पॉवर
Click Here