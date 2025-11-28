By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

चाणक्य नीति: धनवान व्यक्ति भी ऐसे जगहों पर घर बनाने से हो जाता है बर्बाद

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि करोड़पति भी गलत जगह घर बनाए, तो जीवनभर रोता है। आइए चाणक्य नीति के अनुसार उन 4 जगहों के बारे में जानते हैं, जहां घर बनाना पूरी तरह वर्जित है।

आचार्य चाणक्य

चाणक्य नीति के मुताबिक, जिस जगह पर रोजगार, व्यापार या आय का कोई स्रोत न हो, वहां महल बनवाने से भी भिखारी हो जाएंगे। घर से दूर कमाने जाना पड़ेगा, परिवार बिखर जाएगा।

जहां कमाई का साधन ना हो

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां गुंडागर्दी, चोरी-डकैती आम हो, वहां चाणक्य घर बनाने को सख्त मना करते हैं। रात में चैन नहीं, दिन में डर होने से धन और प्राण दोनों खतरे में होता है।

जहां कानून का डर ना हो

चाणक्य कहते हैं कि कई सालों से खाली पड़ी जमीन पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहां घर बनाया, तो बीमारी, कलह और दुर्भाग्य घर कर लेते हैं।

सालों से वीरान पड़ी जगह

कमाई नहीं, सुरक्षा नहीं और नेगेटिव एनर्जी होने से, चाहे कितना भी पैसा हो, सब बर्बाद हो जाएगा। चाणक्य नीति की ये बातें आज भी 100 फीसदी सत्य हैं।

करोड़पति को कंगाल बनाती हैं ये गलतियां

आचार्य चाणक्य कहते हैं जहां अच्छे विचार वाले, दान-पुण्य करने वाले, सज्जन लोग रहते हों, वहीं घर बनाएं। उनकी संगति से जीवन स्वर्ग बन जाता है।

घर कहां बनाना शुभ है?

बच्चों का चरित्र अच्छा बनेगा, व्यापार में सहयोग मिलेगा, आपदा में मदद मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि सत्संगति से स्वर्ग यहीं मिल जाता है।

सज्जन लोगों की बस्ती के फायदे

चाणक्य नीति के मुताबिक, घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने से पहले 3 चीजों को जरूर देखें: 1. कमाई के साधन हैं? 2.इलाका सुरक्षित है? 3.पहले से लोग खुशहाल रहते हैं या नहीं?

चाणक्य का नियम

अगर आपने पहले गलत जगह घर बना लिया है, तो अब भी उपाय है - सज्जन लोगों से संगति बढ़ाएं, दान-पुण्य करें, वास्तु दोष दूर करने के उपाय अजमाएं।

गलती सुधारने का मौका

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

शादी में आ रही अड़चन दूर करेगा ये रत्न, धारण करने से बनेंगे जल्द विवाह के योग

 Click Here