PUBLISHED Oct 7, 2025

 Cricket

बेहद खूबसूरत है नेपाल की ये क्रिकेटर

नेपाल की महिला क्रिकेटर अश्मिना कर्माचार्य बला की खूबसूरत और ग्लैमरस है।

बेहद ग्लैमरस

अश्मिना नेपाल की नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। अश्मिना ने साल 2022 में डेब्यू किया था।

2022 में डेब्यू

अश्मिना लुक्स और फैशन के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। अश्मिना को एथनिक पहनना काफी पसंद है।

एथनिक लवर

साड़ी में तो वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं। फिटनेस के मामले में तो वे आगे हैं ही।

बेहद फिट

वन पीस हो या फिर जींस टॉप अश्मिन की खूबसूरती का हर कोई कायल हो जाता है।

हर कोई कायल

नेपाल की ये क्रिकेटर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

काफी एक्टिव

क्रिकेट करियर की बात करें तो अश्मिना अबतक 23 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। इस दौरान कुल 18 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं।

क्रिकेट करियर

अश्मिना का जन्म 28 अप्रैल 2000 को हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा वे लीग क्रिकेट में भी एक्टिव हैं।

लीग में भी खेलती हैं

