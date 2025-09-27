By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
नेपाल में है दुनिया की 8 सबसे ऊंचे पर्वत
नेपाल दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए यह देश एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। क्योंकि यहां ऊंचे-ऊंचे पर्वत हैं। चलिए जानते हैं कि यहां कौन-कौन से ऊंचे पर्वत हैं।
ऊंचे पर्वत की लिस्ट
माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में ‘सागरमाथा’ कहा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह पर्वत हिमालय का हिस्सा है और नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है।
माउंट एवरेस्ट
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8848 मीटर (29029 फीट) है। हालांकि इसकी ऊंचाई समय के साथ थोड़ी बदल सकती है।
ऊंचाई
कंचनजंगा (8598 मीटर), जिसे कभी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, भारत की सीमा से लगे नेपाल के पूर्वी भाग में स्थित है।
कंचनजंगा
नेपाल का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत ल्होत्से, एवरेस्ट पर्वतमाला का हिस्सा है। समुद्र तल से 8516 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है।
ल्होत्से
मकालू नेपाल का चौथा और दुनिया का पांचवां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8485 मीटर/27838 फीट है।
मकालू
माउंट चो ओयू, दुनिया का छठा और नेपाल का पांचवां सबसे ऊंचा पर्वत है। चो ओयू के ठीक पश्चिम में नांगपा ला है, जो 19000 फुट ऊंचा एक हिमनद दर्रा है।
चो ओयू
समुद्र तल से 8167 मीटर/26795 फीट की ऊंचाई पर स्थित धौलागिरी नेपाल का छठा और दुनिया का सातवां सबसे ऊंचा पर्वत है।
धौलागिरी
मनास्लु गोरखा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया के आठ सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। यह दसवें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा से लगभग 40 मील पूर्व में स्थित है।
मनास्लु
समुद्र तल से 8091 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अन्नपूर्णा हिमालय की एक विशाल पर्वतमाला है और दुनिया का दसवां सबसे ऊंचा पर्वत है।
अन्नपूर्णा
किंग कोबरा सांप की स्पीड कितनी है?
Click Here