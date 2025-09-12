By Mohit
PUBLISHED Sep 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

नेपाल की बास्केटबॉल प्लेयर से मिलिए

नेपाल की बास्केटबॉल की स्टार प्लेयर सदीन श्रेष्ठा बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

सदीना साल 2012 से 2023 तक नेपाल बास्केटबॉल टीम की कप्तान रह चुकी हैं।

कर चुकी हैं कप्तानी

Source: Insta

बला की खूबसूरत सदीना अपने खेल के अलावा फैशन और क्यूट अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहीं।

क्यूट अंदाज 

Source: Insta

सोशल मीडिय पर काफी एक्टिव ये बॉस्केटबॉल प्लेयर अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

काफी एक्टिव

Source: Insta

सदीना साउथ एशियन गेम्स और SABA चैंपियन रह चुकी हैं। सदीना की बड़ी बहन भी बॉस्केटबॉल पर रही हैं।

चैंपियन सदीना

Source: Insta

सदीना की बहन राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी थीं। बहन का खेलों में उत्साह और खेलों के प्रति जुनून ने उन्हें काफी प्रेरित किया।

खेलों के प्रति जुनून

Source: Insta

नेपाल की बास्केट बॉल की स्टार प्लेयर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 'मेरी बड़ी बहन ही थीं जिन्होंने मुझे खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित किया'

बहन से मिली प्रेरणा

Source: Insta

सदीना ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 'मिस टीन कॉम्पिटिशन' में भी हिस्सा लिया था

फैशन क्वीन

Source: Insta

सदीना शुरुआत में फुटबॉल खेला करती थीं मगर बाद में उन्होंने बॉस्केटबॉल में करियर बनाया

फुटबॉल से शुरुआत

Source: Insta

टीम इंडिया को चीयर करती है ये अफगान गर्ल

 Click Here