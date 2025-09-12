By Mohit
PUBLISHED Sep 12, 2025
नेपाल की बास्केटबॉल प्लेयर से मिलिए
नेपाल की
बास्केट
बॉल की
स्टार
प्लेयर
सदीन
श्रेष्ठा
बेहद ही खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
सदीना
साल 2012 से 2023 तक नेपाल
बास्केट
बॉल टीम की कप्तान रह चुकी हैं।
कर चुकी हैं कप्तानी
Source: Insta
बला की खूबसूरत
सदीना
अपने खेल के अलावा
फैशन
और
क्यूट
अंदाज के वजह से भी चर्चा में रहीं।
क्यूट
अंदाज
Source: Insta
सोशल
मीडिय
पर काफी
एक्टिव
ये
बॉस्केटबॉल
प्लेयर
अक्सर
अपनी
ग्लैमरस
तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
Source: Insta
सदीना
साउथ
एशियन
गेम्स
और
SABA
चैंपियन रह चुकी हैं।
सदीना
की बड़ी बहन भी
बॉस्केटबॉल
पर रही हैं।
चैंपियन सदीना
Source: Insta
सदीना
की बहन राष्ट्रीय स्तर की
फुटबॉल
खिलाड़ी थीं। बहन का खेलों में उत्साह और खेलों के प्रति जुनून ने उन्हें काफी प्रेरित किया।
खेलों के प्रति जुनून
Source: Insta
नेपाल की
बास्केट
बॉल की
स्टार
प्लेयर
ने एक इंटरव्यू में बताया था कि
'
मेरी बड़ी बहन ही थीं जिन्होंने मुझे खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित
किया
।
'
बहन से मिली प्रेरणा
Source: Insta
सदीना
ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 'मिस
टीन
कॉम्पिटिशन
' में भी हिस्सा लिया
था
।
फैशन क्वीन
Source: Insta
सदीना
शुरुआत में
फुटबॉल
खेला
करती
थीं
मगर बाद में उन्होंने
बॉस्केटबॉल
में
करियर
बनाया
।
फुटबॉल
से शुरुआत
Source: Insta
