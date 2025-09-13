नेपाल की बेहद ग्लैमरस एथलीट गौरिका

गौरिका

ने 2016 में

रियो

ओलंपिक

में हिस्सा लिया था तो उनकी उम्र

महज

13 साल थी।

ओलंपिक

में महिलाओं की 100 मीटर

बैकस्ट्रोक

में नेपाल का प्रतिनिधित्व किया था।