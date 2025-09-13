By Mohit
PUBLISHED Sep 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
नेपाल की बेहद ग्लैमरस एथलीट गौरिका
नेपाल की बेहद
ग्लैमरस
एथलीट
गौरिका
सिंह बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
गौरिका
सिंह ने
स्विमिंग
में इंटरनेशनल
लेवल
पर नेपाल का नाम रोशन किया है।
नाम रोशन
Source: Insta
गौरिका
ने 2016 में
रियो
ओलंपिक
में हिस्सा लिया था तो उनकी उम्र
महज
13 साल थी।
ओलंपिक
में महिलाओं की 100 मीटर
बैकस्ट्रोक
में नेपाल का प्रतिनिधित्व किया था।
नेपाल का प्रतिनिधित्व
Source: Insta
वहीं 2019 में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों (
एसएजी
) में अकेले चार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था।
इतिहास रच चुकीं
Source: Insta
स्विमिंग
के अलावा
गौरिका
सोशल
वर्क
भी करती हैं। वे
मैती
नेपाल
एनजीओ
से जुड़ी हुई हैं।
सोशल वर्क
Source: Insta
गौरिका
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और
वीडियोज
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
काफी
एक्टिव
Source: Insta
गौरिका
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं। उनपर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
फैशन
ट्रेंड
Source: Insta
नेपाल की ये बेहद
ग्लैमरस
एथलीट
फिटनेस
के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
युवा
एथलीट
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और दोस्तों संग पार्टी करना भी काफी पसंद है।
पार्टी लवर
Source: Insta
सिराज
की राखी
सिस्टर
का
बॉलीवुड
से है खास कनेक्शन
Click Here