By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 01, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

नेहल चुडासमा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें

नेहल चुडासमा पेशे से मॉडल, एक्ट्रेस, फिटनेस कोच हैं। बिग बॉस 19 में एंट्री के बाद नेहल फिर से चर्चा में हैं।

नेहल चुडासमा

Instagram: nehalChudasama

नेहल का जन्म 22 अगस्त 1996 को मुंबई में हुआ। उनके घर में पिता और छोटा भाई है। नेहल की मां का निधन हो चुका है।

जन्म

Instagram: nehalChudasama

नेहल ने स्कूलिंग मुंबई से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली।

पढ़ाई

Instagram: nehalChudasama

नेहल चुडासमा ने साल 2018 में मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। साथ ही मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

मिस दीवा यूनिवर्स

Instagram: nehalChudasama

नेहल को भारत की सबसे फिटनेस फोकस्ड ब्यूटी क्वीन्स के तौर पर भी जाना जाता है।

फेम

Instagram: nehalChudasama

बॉडी शेमिंग

नेहल ने बिग बॉस के घर में बताया कि उन्होंने बॉडी शेमिंग खूब झेली। इस वजह से 3 महीने में 20 किलो वजन कम किया।

Instagram: nehalChudasama

भाई का सपोर्ट

नेहल को जब कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का ऑफर मिला, तो पिता ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन भाई ने 400 रुपये देकर उनका साथ दिया।

Instagram: nehalChudasama

एक्टिंग में करियर

Instagram: nehalChudasama

नेहल ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने कई वेब सीरीज में काम किया और उन्हें पहचान मिली।

ग्लैमरस लुक्स

Instagram: nehalChudasama

नेहल अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर हैं। वह अक्सर ग्लैमरस अंदाज में तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।

बतौर कंटेस्टेंट

अब नेहल बिग बॉस के घर में पारी खेलती दिख रही हैं। हाल ही में शो में नेहल और अभिषेक बजाज की खूब लड़ाई हुई।

Instagram: nehalChudasama

