By Mohit
PUBLISHED Sep 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

कभी विवियन रिचर्ड्स से था नीना का रिलेशन

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता 1980 के दशक में वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में रही थीं।

रिलेशन में रही थीं

Source: Insta

साल 1989 में वे विवियन रिचर्ड्स के बच्चे की मां बन गई थीं।

1989 में मां बनीं

Source: Insta

फेमस एक्ट्रेस की उम्र तब 36 साल थी। नीना ने विवियन से बिना शादी किए ही मां बनने का फैसला लिया था।

बिना शादी किए ही

Source: Insta

दरअसल विवियन पहले से शादीशुदा थे और ऐसे में उन्होंने नीना के लिए अपनी वाइफ को न छोड़ने का फैसला लिया था।

विवियन पीछे हो गए थे!

Source: Insta

नीना की बेटी का नाम मसाबा है। मसाबा को नीना ने अकेले ही बढ़ा किया है।

अकेले ही पाला

Source: Insta

मसाबा अब पिता विवियन के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं और इससे नीना को भी कोई दिक्कत नहीं।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

विवियन को जब भी समय मिलता है तो वे बेटी से मिलते जुलते रहते हैं। विवियन ने कभी भी नीना से शादी नहीं की मगर नीना के मन में उनके लिए कोई नफरत नहीं।

कोई नफरत नहीं

Source: Insta

एक इंटरव्यू में नीना ने बताया था कि उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड (विवियन) और एक्स हसबैंड अमलान कुसुम घोष से हल्की भी नफरत नहीं।

इंटरव्यू में ये कहा था

Source: Insta

आपको बता दें कि नीना गुप्ता ने पहले पति से तलाक के बद 49 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली थी।

विवेक मेहरा से शादी

Source: Insta

नीना ने 1982 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म 'साथ साथ' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।

पहली फिल्म

Source: Insta

मोहम्मद सिराज की राखी सिस्टर

 Click Here