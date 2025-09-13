By Mohit
PUBLISHED Sep 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
कभी विवियन रिचर्ड्स से था नीना का रिलेशन
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
नीना
गुप्ता 1980 के दशक में
वेस्ट
इंडीज
के पूर्व क्रिकेटर
विवियन
रिचर्ड्स
के साथ
रिलेशनशिप
में रही थीं।
रिलेशन
में रही थीं
Source: Insta
साल 1989 में वे
विवियन
रिचर्ड्स
के बच्चे की मां बन गई थीं।
1989 में मां बनीं
Source: Insta
फेमस
एक्ट्रेस
की उम्र तब 36 साल थी। नीना ने विवियन से बिना शादी किए ही मां बनने का फैसला लिया था।
बिना शादी किए ही
Source: Insta
दरअसल विवियन
पहले से शादीशुदा थे और ऐसे में उन्होंने
नीना
के लिए अपनी
वाइफ
को न छोड़ने का फैसला लिया था।
विवियन पीछे हो गए थे!
Source: Insta
नीना
की बेटी का नाम
मसाबा
है।
मसाबा
को
नीना
ने अकेले ही बढ़ा किया है।
अकेले ही पाला
Source: Insta
मसाबा
अब पिता
विवियन
के साथ
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर करती हैं और इससे
नीना
को भी कोई दिक्कत नहीं।
स्पेशल
बॉन्ड
Source: Insta
विवियन
को जब भी समय मिलता है तो वे बेटी से मिलते जुलते रहते हैं।
विवियन
ने कभी भी
नीना
से शादी नहीं की मगर
नीना
के मन में उनके लिए कोई नफरत नहीं।
कोई नफरत नहीं
Source: Insta
एक इंटरव्यू में
नीना
ने बताया था कि उन्हें अपने
एक्स
बॉयफ्रेंड
(
विवियन
) और
एक्स
हसबैंड
अमलान
कुसुम घोष से हल्की भी नफरत नहीं।
इंटरव्यू में ये कहा था
Source: Insta
आपको बता दें कि
नीना
गुप्ता ने पहले पति से तलाक के बद 49 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली थी।
विवेक मेहरा से शादी
Source: Insta
नीना
ने 1982 में
रिलीज
हुई हिंदी फिल्म 'साथ
साथ
' से अपने फिल्मी
करियर
की शुरुआत की थी।
पहली फिल्म
Source: Insta
मोहम्मद
सिराज
की राखी
सिस्टर
Click Here