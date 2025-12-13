By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 13, 2025
नीम करोली बाबा: इन 3 लोगों के हाथ में कभी नहीं टिकता है धन, जानिए कारण
हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले महान संत नीम करोली बाबा, धन को जीवन का साधन बताते थे। नीम करोली बाबा के अनुसार, कुछ लोगों के हाथ में धन कभी नहीं टिकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
नीम करोली बाबा
नीम करोली बाबा ने धन कमाने को गलत नहीं माना, लेकिन उसके सही उपयोग पर जोर दिया। उनके अनुसार, धन अच्छे कर्मों से आता है और सही जगह खर्च होता है।
धन कमाने का तरीका
बाबा कहते थे कि सांसारिक सुखों के लोभ में फंसे लोग धन को जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। वे गलत चीजों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। ऐसे लोगों के पास धन आता तो है, लेकिन कभी टिकता नहीं है।
सुख के लोभी
सुख के लोभी व्यक्ति धन को सिर्फ अपनी इच्छाओं पर खर्च करते हैं। नीम करोली बाबा के अनुसार, यह लोभ मन को अशांत रखता है। सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, संयम और सेवा में है।
लोभ क्यों बनाता है गरीब?
बाबा ने चेताया कि बेईमानी, धोखे या अन्याय से कमाया धन कभी स्थायी नहीं होता। यह कुछ समय चमकता है, लेकिन जल्दी नष्ट हो जाता है। ईमानदारी से मेहनत करें, तभी धन आशीर्वाद बनकर टिकता है।
बेईमानी से कमाया धन
नीम करोली बाबा कहते थे कि गलत तरीके से अर्जित धन कर्मों का बोझ बढ़ाता है। यह परिवार को भी दुख देता है। सच्चा धनवान वही है, जो ईमानदारी से कमाता है।
बेईमानी का फल क्या?
जो लोग धन को फिजूलखर्ची, दिखावे या व्यसनों में उड़ाते हैं, उनके पास तिजोरी हमेशा खाली रहती है। बाबा कहते थे कि धन का सदुपयोग सेवा, दान और जरूरतों में करें, तभी वह बढ़ता है।
धन का गलत इस्तेमाल
नीम करोली बाबा की सीख है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाएं। व्यर्थ खर्च से मन दुखी होता है और गरीबी आती है। सही उपयोग से धन कई गुना बढ़ता है और जीवन में शांति मिलती है।
गलत इस्तेमाल से क्या नुकसान?
लोभ, बेईमानी और फिजूलखर्ची - इन तीन आदतों से बचें। ईमानदारी से कमाएं, संयम से खर्च करें और दान करें। नीम करोली बाबा कहते थे कि अच्छे कर्मों से धन आकर्षित होता है और कभी खत्म नहीं होता है।
बाबा की सलाह
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
