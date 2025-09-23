By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 23, 2025
नीम करोली बाबा की ये 3 सीख कभी खाली नहीं होने देगी आपकी जेब
Pic Credit: Social Media
हनुमान जी के परम भक्त और 20वीं सदी के महान संतों में से एक हैं बाबा नीम करोली।
नीम करोली
करोली बाबा ने अपने जीवनकाल में कई लोगों का मार्गदर्शन किया।
नीम करोली बाबा का अनुसरण
Pic Credit: Social Media
आज भी नीम करोली बाबा की शिक्षाएं लोगों के काम आती हैं और लोग उनके विचारों का अनुसरण करके जीवन सफल बनाते हैं।
विचारों का अनुसरण
Pic Credit: Social Media
आइए आज आपको नीम करोली बाबा द्वारा बताए गए धन से जुड़े कुछ सिद्धांत बताएंगे।
धन से जुड़े सिद्धांत
नीम करोली बाबा के अनुसार, धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पैसों का दुरुपयोग करने से धन का संचय नहीं हो पाता है।
धन का दुरुपयोग
धनवान बनने का मतलब सिर्फ पैसों का संचय नहीं बल्कि धन की सही उपयोगिता ही सबसे जरूरी है।
धनवान बनना
नीम करोली बाबा के अनुसार, जरूरतमंदों की मदद करना ही धन की सही उपयोगिता होती है।
धन की उपयोगिता
नीम करोली बाबा के अनुसार, जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं वही असली धनवान होता है।
असली धनवान
समय-समय पर धार्मिक कार्यों में पैसे खर्च करना चाहिए। ऐसा करने से धन कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है।
धार्मिक कार्य
