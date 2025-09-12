By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 12, 2025
नीम करोली बाबा: इन बूरी आदतों से नहीं मिलती है जीवन में कामयाबी
नीम करोली बाबा, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है ने जीवन की बूरी आदतों को असफलता का कारण बताया। आइए जानें इनसे कैसे बचें।
नीम करोली बाबा
बाबा के उपदेश प्रेम, भक्ति और सेवा पर आधारित हैं। वे कहते हैं कि बूरी आदतें इंसान को सफलता से दूर रखती हैं। इनका त्याग करें।
बाबा का संदेश
बाबा के अनुसार, लालच धन और ऊर्जा को नष्ट करता है। लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता और आर्थिक तंगी से जूझता रहता है।
लालच: जीवन का सबसे बड़ा शत्रु
गुस्सैल व्यक्ति फैसले गलत लेता है और असफल होता है। बाबा कहते हैं, गुस्से में लिया निर्णय जीवन को बर्बाद कर देता है।
गुस्सा: बुद्धि का नाशक
बाबा के मुताबिक, फिजूलखर्ची करने वाला कभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनता है। जरूरत की चीजों पर ही खर्च करें।
फिजूलखर्ची: धन का दुश्मन
डरपोक व्यक्ति सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटाता। बाबा कहते हैं, डर सफलता का सबसे बड़ा रुकावट है।
डर: सपनों का दुश्मन
बाबा के अनुसार, घमंडी व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं देखता। यह आदत जीवन में असफलता और अपमान लाती है।
घमंड: पतन का कारण
बाबा कहते हैं, प्रेम, भक्ति और सेवा से जीवन सफल होता है। बूरी आदतों को छोड़कर सकारात्मकता अपनाएं।
बाबा का उपदेश
नीम करोली बाबा के उपदेश दुख, तनाव और असफलता से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें अपनाकर जीवन में सुकून और प्रगति पाएं।
बाबा के विचारों का लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
