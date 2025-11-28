By Navaneet Rathaur
नीम करोली बाबा: जीवन में होना चाहते हैं सफल, तो करें ये काम
भारत के महान संतों में से एक नीम करोली बाबा को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता था। महाराज जी के नाम से मशहूर नीम करोली बाबा ने सादगी, प्रेम और भक्ति से जीवन जीने का रास्ता दिखाया।
नीम करोली बाबा
बाबा नीम करोली के द्वारा बताई गई कई बातें आज भी लोगों में प्रासंगिक हैं। आज हम आपको बाबा के द्वारा बताए गए 6 सुत्र के बारे में बताएंगे, जो हर इंसान को सफल और सुखी बनाते हैं।
नीम करोली बाबा की बातें
बाबा कहते थे – अस्थिर मन से कोई काम पूरा नहीं होता है। रोज थोड़ा ध्यान, जप करें या शांति से बैठें। जब मन शांत होगा, हर काम में सफलता अपने आप आएगी।
मन को काबू में रखें
बीते दुख, गलती या झगड़े को मन में मत रखो। बाबा का संदेश – जो गुजर गया उसे जाने दो, अभी में जियो। पुराना बोझ उतारोगे, तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा।
पुरानी बातें भूल जाएं
महाराज जी कहा करते थे - सच कभी नहीं हारता। थोड़ा नुकसान दिखे, तो भी झूठ मत बोलो। सच की ताकत से जीवन में सम्मान और शांति दोनों बढ़ते हैं।
हमेशा सच का साथ दें
बाबा का सबसे प्यारा सूत्र – राम-राम जपो, सब ठीक हो जाएगा। दिन में 5 मिनट भी हनुमान चालीसा या राम नाम लो – नकारात्मकता भाग जाएगी, आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा।
भगवान को याद करें
अमीर-गरीब, ऊंच-नीच का भेद मत रखिए। बाबा कहते थे – सब में राम बसते हैं। प्रेम और करुणा से रहोगे, तो लोग खुद तुम्हारा साथ देंगे।
सबके साथ एक सा व्यवहार
मुश्किल वक्त में भी घबराना नहीं चाहिए। बाबा कहते थे – जब तुम उसका नाम लोगे, वो तुम्हारा हाथ थाम लेगा। पूर्ण श्रद्धा रखो, सफलता खुद चलकर आएगी।
भगवान पर पूरा भरोसा रखो
सावन के बुधवार को जल और केसर मिलाकर रुद्राभिषेक करें। यह उपाय जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है।
बाबा की सबसे प्यारी बात
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
