By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 22, 2025
बुरे से बुरे समय में भी मन रहेगा शांत, नीम करोली बाबा की याद रखें ये बातें
महान संत नीम करोली बाबा की सीख आज भी लोगों में काफी प्रासंगिक है। नीम करोली बाबा कहते हैं कि जब जीवन में तूफान आए, तो सिर्फ इन बातों को याद रखो। इससे मन शांत रहेगा और रास्ता निकलेगा।
नीम करोली बाबा
नीम करोली बाबा का मानना है कि 'सुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा।' ना अच्छे में घमंड, ना बुरे में घबराना चाहिए। सब ऊपर वाले का खेल है। बस राम नाम जपते रहो।
सब मोह-माया है
नीम करोली बाबा बार-बार कहते थे कि 'टेंशन मत ले, सब माया है। जो होना है, होकर रहेगा।' किसी भी मुसीबत में इस बात को मन में बोलने से अंदर से शांति आती है।
बाबा का मंत्र
बाबा कहते थे कि 'बुद्धिमान चिंतन करता है, मूर्ख चिंता करता है।' समस्या को सोचो, समाधान निकालो। बेवजह रात-रात भर चिंता करने से कुछ नहीं मिलता है।
चिंतन करो, चिंता नहीं
चिंता = नकारात्मक ऊर्जा, कमजोरी। चिंतन = सकारात्मक सोच, समाधान। बाबा कहते थे कि 'जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है, ये सोचो।'
चिंता vs चिंतन
बुरे समय में बाबा कहते थे 'गुरु को याद करो, सब ठीक हो जाएगा।' माता-पिता, शिक्षक या सच्चा संत किसी एक को गुरु मान लो, उसका नाम लो, रास्ता दिखेगा।
गुरु को याद करो
बाबा कहते थे कि गुरु की डांट कड़वी लगती है, लेकिन उसमें तुम्हारा भला छिपा है। बुरे समय में गुरु की सीख याद करो, सही रास्ता खुद नजर आएगा।
गुरु की कड़वी बात
नीम करोली बाबा कहते हैं सबको प्यार करो, सेवा करो। दूसरों की मदद करो, अपना दुख खुद-ब-खुद कम हो जाएगा। यही सच्चा राम नाम है।
बाबा का सबसे बड़ा संदेश
नीम करोली बाबा में आस्था रखने वाले लाखों लोग आज भी कैंची धाम जाते हैं। भक्तों की मान्यता है कि बाबा आज भी उनकी बातों को सुनते हैं।
कैंची धाम
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
