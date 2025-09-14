By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 14, 2025
नवरात्रि से पहले घर से निकाल दें ये चीजें, माता होंगी नाराज
इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा आराधना की जाती है।
शुरुआत
यह हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्र मनाया जाता है।
तिथि
माना जाता है कि नवरात्र के समय व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाए तो मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
विधि-विधान के साथ पूजा
वहीं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, जो नवरात्र से पहले घर से निकाल देनी चाहिए। मान्यता है कि तभी मां दुर्गा का वास घर में होता है।
क्या निकालें
नवरात्रि से पहले बंद घड़ी बिल्कुल भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इस घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
बंद घड़ी
इसकी वजह से माता दुर्गा घर में प्रवेश करने की बजाय उल्टा पांव वापस लौट जाती है।
नाराज हो सकती है मां
घर में टूटी हुई झाड़ू भी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं।
टूटी हुई झाड़ू
नवरात्र से पहले घर में जो भी खंडित मूर्ति है, उन्हें भी निकाल देना चाहिए। इससे मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं।
खंडित मूर्ति
नवरात्रि से पहले घर में टूटी चप्पल बिल्कुल भी ना रखें इससे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। आपको हमेशा घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए।
टूटी चप्पल
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
