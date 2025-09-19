By Navaneet Rathaur
पितृ पक्ष के आखिरी दिन नवरात्रि पूजा का सामान खरीद सकते हैं या नहीं
पितृ पक्ष पितरों को श्रद्धांजलि देने का समय है, जबकि नवरात्रि मां दुर्गा की उपासना का पर्व है। लेकिन क्या पितृ पक्ष के आखिरी दिन नवरात्रि पूजा का सामान खरीदना शुभ है?
पितृ पक्ष और नवरात्रि
पितृ पक्ष का आखिरी दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, पितरों को विदाई देने का दिन है। इस दिन श्राद्ध कर्म पूरे किए जाते हैं।
पितृ पक्ष का अंतिम दिन
पितृ पक्ष की समाप्ति के अगले दिन से नवरात्रि शुरू होती है। यह मां दुर्गा की पूजा और उत्सव का समय है, जिसके लिए पहले से तैयारी की जाती है।
नवरात्रि की शुरुआत
शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में शुभ कार्य जैसे खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों को समर्पित होता है।
क्या कहते हैं शास्त्र?
कुछ मान्यताओं के अनुसार, सर्वपितृ अमावस्या के बाद सूर्यास्त से पहले नवरात्रि पूजा का सामान खरीदना शुभ माना जा सकता है, बशर्ते श्राद्ध कर्म पूरे हो जाएं।
अंतिम दिन खरीदारी का नियम
नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री जैसे मां दुर्गा की मूर्ति, चुनरी, फूल, हवन सामग्री और प्रसाद की व्यवस्था पहले से कर सकते हैं। लेकिन इसे पितृ पक्ष के बाद ही खरीदें।
क्या खरीदना चाहिए?
पितृ पक्ष के आखिरी दिन श्राद्ध कर्म पूरे करने के बाद, सूर्यास्त से पहले या नवरात्रि शुरू होने से पहले खरीदारी करना बेहतर माना जाता है।
कब करें खरीदारी?
कुछ क्षेत्रों में लोग पितृ पक्ष के अंतिम दिन खरीदारी करते हैं, लेकिन कई लोग नवरात्रि के पहले दिन तक इंतजार करते हैं। अपनी परंपरा और पंडित से सलाह लें।
स्थानीय परंपराएं
खरीदारी से पहले पितरों का श्राद्ध पूरा करें। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सात्विक मन से खरीदारी करें और पूजा सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।
सावधानियां
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
