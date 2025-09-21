By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

सिंघाड़े के आटे से बनाएं ये टेस्टी डिशेज

नवरात्रि के व्रत में लोग फलाहारी में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां बनाकर खाते हैं। इससे पेट भर जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है।

नवरात्रि का व्रत

सिंघाड़े के आटे में विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। जो पेट को भरने के साथ शरीर के लिए फायदेमंद होता है।

सिंघाड़े का आटा

अगर आप व्रत में सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां खाकर बोर हो चुके हैं, तो उससे आप कुछ नई डिशेज ट्राई कर सकते हैं।

पूड़ियां

चलिए आपको बताते हैं सिंघाड़े के आटे से आप क्या नई और टेस्टी डिशेज बनाकर व्रत में खा सकते हैं।

क्या बनाएं

सिंघाड़े के आटे से आप चीला बना सकती हैं। आटे को हल्के पानी में घोल लें। हरी मिर्च, धनिया, नमक डालकर चीला बनाएं।

चीला

पकोैड़ी

सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी भी काफी टेस्टी बनती है। आप हरी चटनी के साथ पकौड़ी का मजा लें।

हलवा

सिंघाड़े के आटे से हलवा भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और दूध की मदद से आप हलवा तैयार करें।

लड्डू

मीठे में सिंघाड़े के आटे के लड्डू भी कम टेस्टी नहीं लगेंगे। लड्डू में आप मेवे और गरी डाल सकते हैं।

फ्रूट कटोरी

सिंघाड़े के आटे के साथ दूध मिलाकर आप फ्रूट कटोरी भी बना सकती हैं। मेवे और फलों को डालकर खीर जैसा तैयार करें।

बिना तेल इन 5 तरीकों से तलें करारे पापड़!

 Click Here