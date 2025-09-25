By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 25, 2025

नवरात्रि फैशन: अवनीत कौर का शरारा लुक!

नवरात्रि का त्योहार रंग और फैशन से भरपूर होता है। हाल ही में अवनीत कौर ने भी एक एथनिक लुक शेयर किया है।

अवनीत कौर

अवनीत ने रस्ट रेड कलर का फ्लोरल शरारा सेट पहना है जो बेहद खूबसूरत है।

शरारा लुक

अवनीत का ये लुक ट्रेंडी और आरामदायक है जो पार्टी में सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है।

ट्रेंडी

शरारा सेट का रंग भी नवरात्रि के उत्सव के लिए आदर्श है, यह उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है।

फेस्टिव रेडी

अवनीत का ग्लॉसी न्यूड मेकअप और ब्रेड हेयरस्टाइल उनके शरारा लुक को और ज्यादा उभार रहे हैं।

गजब स्टाइलिंग

चोकर नेकपीस, एलिगेंट झुमकियां और चूड़ियां भी अवनीत के लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

ज्वेलरी

अवनीत के फैशन को अपनाकर आप भी नवरात्रि पार्टी की शान बन सकते हैं।

स्टाइल डीवा

यह कहना गलत नहीं होगा कि अवनीत का एथनिक फैशन गेम कभी फेल नहीं होता है, हर बार वो नया ट्रेंड सेट कर देती हैं।

देसी गर्ल

