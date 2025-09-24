By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

दुर्गा सप्तशती का पाठ कब और कैसे करें?

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र तरीका है दुर्गा सप्तशती का पाठ।

पवित्र तरीका

दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति पाने का मार्ग माना जाता है।

आध्यात्मिक मार्ग

लेकिन कई लोगों को लोगों के भीतर इस बात का संदेह होता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कब और कैसे करें? चलिए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं।

कब और कैसे करें पाठ

दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, मार्कण्डेय पुराण से लिया गया है।

चंडी पाठ

इसमें मां के तीन रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा और राक्षसों के वध की कथाएं आती हैं।

कथाएं

नवरात्रि में इसका पाठ करने से साधक को शक्ति, शांति और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है।

पाठ से लाभ

नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा अनुशासन और मां दुर्गा पर पूरा भरोसा चाहिए।

पाठ करने के नियम

इस पाठ के लिए सुबह या शाम का वक्त चुनें, जब मन शांत हो। मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने लाल कपड़े पर किताब रखें और दीप जलाएं।

कब करें

अब रोज एक-एक अध्याय पढ़ें, कुल 700 श्लोक होते हैं, जो नौ हिस्सों में बंटे होते हैं। हर दिन मां के एक खास रूप की पूजा होती है, उसी के हिसाब से पाठ करें।

700 श्लोक का पाठ

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

दुर्गा चालीसा का पाठ करते वक्त न करें ये गलतियां

 Click Here