By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 21, 2025
घर में स्थापित करने के लिए कैसी होनी चाहिए माता की मूर्ति?
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार के दिन से हो रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का विधान है।
9 रूपों की पूजा
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। लोग घर-घर में भी प्रतिमा स्थापित करते हैं।
प्रतिमा
मान्यता है कि घर में मां की सही प्रतिमा स्थापित करने से पूजा का पूरा फल मिलता है और घर में सुख-समृद्धि आती है। चलिए जानते हैं कि प्रतिमा कैसी होनी चाहिए?
सुख-समृद्धि
घर में मिट्टी से बनी प्रतिमा को सबसे शुभ माना जाता है। यह प्रकृति से जुड़ी होती है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है।
बेहतर
मां दुर्गा की प्रतिमा शांत और सौम्य मुद्रा में होनी चाहिए। यह घर में शांति और सकारात्मकता लाती है।
सौम्य मुद्रा
जबकि क्रोधित या रौद्र रूप वाली प्रतिमा को घर में स्थापित करने से बचना चाहिए।
न लाएं ऐसी प्रतिमा
प्रतिमा में मां दुर्गा के हाथ आशीर्वाद देते हुए होने चाहिए। यह भक्तों पर कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है।
कृपा और सुरक्षा
प्रतिमा में सिंह का मुख खुला हुआ नहीं होना चाहिए। सिंह शांत मुद्रा में होना चाहिए, जो मां के नियंत्रण और शक्ति को दर्शाता है।
सिंह का मुख
प्रतिमा का आकार घर के अनुसार होना चाहिए। बहुत बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने से बचना चाहिए। यह घर में जगह भी नहीं लेगी और पूजा करना भी आसान होगा।
स्थापित करने से बचना चाहिए
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
