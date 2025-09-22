By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 22, 2025
Faith
नवरात्रि में जलाई अखंड ज्योति बुझ जाए, तो क्या करें?
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस दौरान लोग माता के लिए पूरे नवरात्रि अखंड ज्योति भी जलाते हैं।
अखंड ज्योति
नवरात्रि में जलाए जाने वाली अखंड ज्योति पूरे नौ दिनों तक बिना बुझे जलती रहती है। इसका बुझना अशुभ माना जाता है।
अखंड ज्योति क्या है?
अखंड ज्योति का बार-बार बुझना अशुभता का संकेत है। सबसे पहले मां दुर्गा से क्षमा मांगें और उपाय करें।
अगर ज्योति बुझ जाए तो?
अखंड ज्योति के पास एक छोटा दीपक जलाकर रखें। अगर ज्योति बुझ जाए, तो इस छोटे दीपक से इसे दोबारा जलाएं।
छोटा दीपक जलाएं
बुझी ज्योति में नई बाती ना डालें, यह खंडित मानी जाती है। जलते दीपक में दूसरी बाती जोड़कर ज्योति को अखंड रखें।
दूसरी बाती का उपयोग
सवा बित्ता की बाती नौ दिन तक नहीं जल पाती। इसके बजाय लंबी बाती या रक्षासूत्र का उपयोग करें।
सवा बित्ता बाती से बचें
सवा हाथ का रक्षासूत्र दीपक में रखें। यह सुनिश्चित करता है कि बुझने पर भी ज्योति को दोबारा जलाया जा सके।
रक्षासूत्र का महत्व
नवरात्रि के बाद भी अगर ज्योति जल रही हो, तो इसे फूंक मारकर या जबरदस्ती ना बुझाएं। इसे स्वयं बुझने दें।
ज्योति को खुद से ना बुझाएं
शुद्ध तेल, कपास की बाती और शुभ मुहूर्त में ज्योति जलाएं। दीपक को हवा से बचाएं और नियमित तेल भरें।
अखंड ज्योति के नियम
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
