By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 22, 2025
नवरात्रि 2025: माता रानी को चढ़ाए जाने वाले 16 शृंगार में कौन-कौन सी चीजें रहती हैं?
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में 16 शृंगार का विशेष महत्व है। ये शृंगार माता को प्रसन्न करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।
माता रानी का 16 शृंगार
हिंदू धर्म में 16 शृंगार सौंदर्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हैं। माता को ये शृंगार अर्पित करने से सुख-शांति मिलती है।
16 शृंगार का महत्व
माता के माथे पर बिंदी और कुमकुम लगाएं। यह माता की शक्ति और भक्त की भक्ति का प्रतीक है।
बिंदी और कुमकुम
मांग टीका और सिंदूर माता के मस्तक पर लगाएं। यह सुहाग और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
मांग टीका और सिंदूर
माता की आंखों में काजल और नेत्र सज्जा करें। यह माता की दिव्य दृष्टि और आकर्षण को बढ़ाता है।
काजल और नेत्र सज्जा
माता की मूर्ति पर नथ और कर्णफूल। यह दोनों चीजें भी 16 शृंगार का हिस्सा है।
नथ और कर्णफूल
माता को फूलों की माला, हार या रत्नजड़ित आभूषण पहनाएं। यह भक्ति और समृद्धि का प्रतीक है।
हार और माला
माता के हाथों में मेहंदी और चूड़ियां अर्पित करें। ये सौभाग्य और सुंदरता को दर्शाते हैं।
मेहंदी और चूड़ियां
माता को रेशमी वस्त्र, कमरबंद, पायल और अन्य आभूषण पहनाएं। ये शक्ति और वैभव का प्रतीक हैं।
वस्त्र और आभूषण
नवरात्रि में माता रानी के 16 शृंगार से उनकी पूजा करें। यह भक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का मार्ग खोलता है।
नवरात्रि में 16 शृंगार
