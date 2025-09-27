By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025
Faith
कन्या पूजन में कौन से भोग बनाने चाहिए?
शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का काफी महत्व होता है। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान है, जिसे कंजक के नाम से भी जाना जाता है।
कन्या पूजन का विधान
इन छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है।
छोटी कन्याओं को भोग
शास्त्रों में माना गया है कि कन्या पूजन के बिना नौ दिनों का व्रत अधूरा रहता है। चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन में क्या-क्या भोग शामिल करें?
क्या भोग लगाएं
कन्या पूजा का यह प्रसाद का मुख्य हिस्सा है। सूजी का हलवा शुद्ध देसी घी में बनाकर माता को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को खिलाएं।
हलवा
सादी, ताजी और फूली हुई पूरी भोजन में शामिल करें। कुछ क्षेत्रों में मीठी पूड़ी बनाने की भी परंपरा है।
पूरी
काले चने का प्रसाद कन्या भोज में जरूरी माने जाते हैं। इन्हें बिना प्याज-लहसुन के पकाया जाना चाहिए।
काले चने
कुछ साधक हलवे के साथ या उसके स्थान पर चावल की खीर बनाते हैं। यह भी माता रानी के प्रिय पकवानों में से एक है।
खीर
इसके अलावा भोजन के बाद कन्याओं को केला, सेब या अन्य मौसमी फल व मिठाई दें।
ताजे फल और मिठाई
कभी भी कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। घर से कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूएं और फिर उनका आशीर्वाद लें।
क्या करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
