PUBLISHED Sep 26, 2025

नवरात्रि के बाद कलश का विसर्जन कैसे करना चाहिए?

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के बाद दशमी तिथि को कलश विसर्जन किया जाता है। यह विधि सुख-समृद्धि लाती है।

नवरात्रि और कलश विसर्जन

22 सितंबर से शुरू हुई नवरात्रि में  महाअष्टमी 30 सितंबर, महानवमी 1 अक्टूबर और दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को होगा।

नवरात्रि 2025

दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 की शाम 7:01 बजे शुरू होकर 2 अक्टूबर की शाम 7:10 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर विसर्जन 2 अक्टूबर को होगा।

दशमी तिथि का समय

कलश विसर्जन से मां दुर्गा को विदाई दी जाती है। यह सकारात्मकता और सौभाग्य लाता है, पूजा को पूर्ण करता है।

कलश विसर्जन का महत्व

कलश पर रखा नारियल उतारें और इसे प्रसाद के रूप में परिवार में बांट दें। यह मंगलकारी और शुभ माना जाता है।

नारियल का उपयोग

कलश के जल को आम के पत्तों से घर में छिड़कें। यह नकारात्मकता हटाकर सौभाग्य लाता है।

कलश के जल का छिड़काव

कलश का जल पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें। यह पर्यावरण और आध्यात्मिक शुद्धता को बढ़ाता है।

पीपल के वृक्ष में अर्पण

मिट्टी का कलश नदी या स्वच्छ बहते जल में प्रवाहित करें। लौंग, सुपारी, कमलगट्टा भी जल में विसर्जित करें।

मिट्टी के कलश का विसर्जन

कलश में रखी पूजा सामग्री जैसे सुपारी, लौंग, या कमलगट्टा को नदी में प्रवाहित करें। यह पूजा को पूर्ण करता है।

पूजा सामग्री का विसर्जन

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

