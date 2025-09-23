By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 23, 2025
नवरात्रि में करें कौड़ियों से जुड़े ये उपाय, बढ़ेगी सुख-समृद्धि
नवरात्रि में आदि शक्ति की पूजा अर्चना, आराधना करने का विधान धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। इस दौरान माता धरती पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आती है।
धरती पर आती हैं मां
नवरात्रि के दिनों में सुख समृद्धि, धन प्राप्ति आदि के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इनमें से कुछ उपाय कौड़ियों से जुड़े हैं। जिन्हें करने से कई लाभ होते हैं।
कौड़ियों से जुड़े उपाय
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कौड़ियों को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक कहा जाता है।
मां लक्ष्मी का प्रतीक
नवरात्रि के दौरान किसी भी तिथि पर 7, 9 या 11 पीले रंग की कौड़ियां लेनी है। अब उन्हें गंगाजल से पवित्र कर लें।
पहला उपाय
इसके बाद इन्हें लाल रंग के वस्त्र में बांध दें और पूजा स्थल पर देवी की प्रतिमा के पास रखें। देवी दुर्गा की पूजा करें और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें।
प्रतिमा के पास रखें
पूजा होने के बाद कौड़ी की इस पोटली को तिजोरी या धन वाले स्थान पर रखें। मान्यता है कि इससे धन की प्राप्ति होती है।
तिजोरी में रखें
दूसरा उपाय में आपको 5, 7, 9, 11 या फिर 21 कौड़ियां लेनी हैं। अब इनको गंगाजल से धो लेना है। पवित्र हो चुकी इन कौड़ियों को हल्दी लगाकर अपने पूजा घर में रखें।
दूसरा उपाय
अब माता रानी की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ और आरती करने के बाद सभी कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध लें। अब इन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं।
तकिए के नीचे रखें
इस उपाय से भी धन का प्राप्ति होगी और कर्ज से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिषों के अनुसार, यह उपाय आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर करना होगा।
लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
