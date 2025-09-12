By Dheeraj Pal
ये है देवी दुर्गा के 9 शक्तिशाली मंत्र, जपते ही हर कष्ट होगा खत्म!
इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। चलिए इन जानते हैं कि इन 9 दिनों किन मंत्रों का जाप करने से मां दुर्गा प्रसन्न होंगी।
मंत्र
पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पहला मंत्र- 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'वन्दे वाञ्चितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरम्, वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्।'
पहला मंत्र
मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम:' अथवा दधाना करपाद्याभ्यामक्षमाला कमण्डलु. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।
दूसरा मंत्र
मां चन्द्रघण्टा का मंत्रॐ देवी चन्द्रघंटायै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्रकैर्युता. प्रसादं तनुते महं चन्द्रघण्टेति विश्रुता।
तीसरा मंत्र
चौथे दिन 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे' मंत्र का जप करना चाहिए।
देवी कूष्माण्डा का मंत्र
पांचवें दिन 'ॐ स्कन्दमात्राय नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी' मंत्र का जप करना चाहिए।
देवी स्कंदमाता का मंत्र
छठवें दिन 'ॐ कात्यायनै नमः' अथवा 'चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना. कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी' मंत्र का जप करना चाहिए।
छठवें दिन
मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए 7वें दिन 'ॐ कालरात्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्री कालरात्रि सर्व वश्यं कुरु कुरु वीर्य देहि देहि गणैश्वर्यै नम:' मंत्र का जप करना चाहिए।
देवी कालरात्रि का मंत्र
आठवें दिन'ॐ महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारुढ़ा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा' मंत्र का जप करना चाहिए।
देवी महागौरी का मंत्र
9वें दिन 'ॐ सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगंधर्वैक्षाद्यैर्सुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी' मंत्र का जप करने से माता मनोकामनाएं पूरा करती हैं।
देवी सिद्धिदात्री का मंत्र
