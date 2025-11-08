By Mohit
PUBLISHED Nov 8, 2025

शेर संग सिद्धू की वाइफ और बेटी, तस्वीरें

पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिंद्धू अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

घूमने-फिरने के शौकीन नवजोत को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों संग अलग-अलग जगह पर विजिट करते हैं।

फुर्सत के मिलते ही

Source: Insta

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नवजोत और उनकी वाइफ नवजोत ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर के साथ जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

तस्वीरें शेयर कीं

Source: Insta

यही नहीं नवजोत और उनकी वाइफ तेंदुए के साथ भी खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

तेंदुए संग भी

Source: Insta

खूंखार जानवर संग नवजोत और उनकी वाइफ बेहद ही बेखौफ नजर आ रहे हैं।

बेखौफ

Source: Insta

नवजोत की वाइफ ही नहीं बल्कि बेटी राबिया भी शेर के पीछे खड़े होकर माता-पिता संग बेखौफ नजर आ रही हैं।

बेटी भी बेखौफ

Source: Insta

आपको बता दें कि नवजोत के दो बच्चे हैं। बेटी राबिया के अलावा एक बेटा भी है।

दो बच्चों के पिता

Source: Insta

नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं।

काफी ग्लैमरस

Source: Insta

नवजोत की वाइफ ने बीते साल कैंसर को मात दी थी। सिद्धू ने तब दावा किया था कि नेचुरल तरीकों से वाइफ कैंसर से निजात पाने में सफल रहीं।

कैंसर को दी मात

Source: Insta

पूर्व क्रिकेटर की बहू का नाम इनायत रंधावा है। इनायत ने साल 2023 में शादी कर ली थी।

बहू

Source: Insta

