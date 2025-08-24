By Mohit
बेटा-बेटी, बहू वाइफ संग ट्रिप पर सिद्धू
पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे फैमिली ट्रिप पर जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं।
जमकर मस्ती
नवजोत सिंह सिद्धू ट्रिप पर बेटे करण, बेटी राबिया, बहू इनायत रंधावा और वाइफ नवजोत कौर संग वक्त बिता रहे हैं।
पूरी फैमिली
पूर्व क्रिकेटर स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर में से एक ग्लासगो में फुर्सत के पल व्यतीत कर रहे हैं।
फुर्सत के पल
मशहूर कमेंटटेटर नवजोत सिंह सिद्धू इस दौरान प्रकृति का जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रह हैं।
प्रकृति के बीच
पूर्व क्रिकेटर ने इस दौरान फैमिली संग नदी किनारे पैदल चलकर सुकून के कुछ पल बिताए।
सुकून के कुछ पल
बेटी और बहू ने इस दौरान एक डॉग के साथ जमकर मस्ती की।
डॉग संद बेटी-बहू
नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते 15 अगस्त को ये तस्वीर शेयर की थी जिसके कैप्शन में लिखा था - इन्हें छुट्टी पर ले जा रहा हूं!
ट्रिप से पहले पोस्ट की थी
ट्रिप के दौरान पूर्व धाकड़ बल्लेबाज आइसक्रीम का लुत्फ उठाते भी नजर आए।
आइसक्रीम का लुत्फ
बात करें बहू और बेटे की तो दोनों ने ट्रिप के दौरान कुछ इस अंदाज में फुर्सत के पल बिताए।
बेटा और बहू
आपको बता दें कि नवजोत सिद्धू ने 51 टेस्ट मैच और 136 वनडे मैच खेले। इस दौरान टेस्ट में 3202 रन तो वहीं वनडे में 37.08 की औसत से 4413 रन अपने नाम किए।
करियर ऐसा
