बेटा-बेटी, बहू वाइफ संग ट्रिप पर सिद्धू

पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे फैमिली ट्रिप पर जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

जमकर मस्ती

Source: Insta

नवजोत सिंह सिद्धू ट्रिप पर बेटे करण, बेटी राबिया, बहू इनायत रंधावा और वाइफ नवजोत कौर संग वक्त बिता रहे हैं।

पूरी फैमिली

Source: Insta

पूर्व क्रिकेटर स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर में से एक ग्लासगो में फुर्सत के पल व्यतीत कर रहे हैं।

फुर्सत के पल

Source: Insta

मशहूर कमेंटटेटर नवजोत सिंह सिद्धू इस दौरान प्रकृति का जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रह हैं।

प्रकृति के बीच

Source: Insta

पूर्व क्रिकेटर ने इस दौरान फैमिली संग नदी किनारे पैदल चलकर सुकून के कुछ पल बिताए।

सुकून के कुछ पल

Source: Insta

बेटी और बहू ने इस दौरान एक डॉग के साथ जमकर मस्ती की।

डॉग संद बेटी-बहू

Source: Insta

नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते 15 अगस्त को ये तस्वीर शेयर की थी जिसके कैप्शन में लिखा था - इन्हें छुट्टी पर ले जा रहा हूं!

ट्रिप से पहले पोस्ट की थी

Source: Insta

ट्रिप के दौरान पूर्व धाकड़ बल्लेबाज आइसक्रीम का लुत्फ उठाते भी नजर आए।

आइसक्रीम का लुत्फ

Source: Insta

बात करें बहू और बेटे की तो दोनों ने ट्रिप के दौरान कुछ इस अंदाज में फुर्सत के पल बिताए।

बेटा और बहू

Source: Insta

आपको बता दें कि नवजोत सिद्धू ने 51 टेस्ट मैच और 136 वनडे मैच खेले। इस दौरान टेस्ट में 3202 रन तो वहीं वनडे में 37.08 की औसत से 4413 रन अपने नाम किए।

करियर ऐसा

Source: Insta

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बैटर

