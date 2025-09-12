By Mohit
PUBLISHED Sep 12, 2025
सिद्धू की बहू की 10 बेहद ग्लैमरस तस्वीर
पूर्व भारतीय क्रिकेटर
नवजोत
सिंह
सिद्धू
की बहू काफी
ग्लैमरस
और खूबसूरत हैं।
ग्लैमरस
और खूबसूरत
Source: Insta
नवजोत
सिंह
सिद्धू
की बहू का नाम इनायत
रंधावा
है। इनायत
फैशन
और
ग्लैमर
के मामले में
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती हैं।
मॉडल
को टक्कर
Source: Insta
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
इनायत अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
इनायत की कई तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें वे पति
करन
सिद्धू
संग
रोमांटिक
अंदाज में नजर आ रही हैं। दोनों का
स्पेशल
बॉन्ड
देखते ही बनता है।
स्पेशल बॉन्ड
Source: Insta
इनायत की ये
तस्तीरें
उनके विदेश
ट्रिप
की हैं। वे बीते दिनों पूरे परिवार संग
ट्रिप
पर थीं।
विदेश ट्रिप पर थीं
Source: Insta
सिद्धू
की बहू को प्रकृति से काफी प्यार है और ये बात उनकी इन तस्वीरों से साफ पता चलती है।
प्रकृति से प्यार
Source: Insta
वेस्टर्न
ही नहीं इनायत को
एथनिक
ड्रेसेस
पहनना भी काफी पसंद है।
एथनिक लवर
Source: Insta
लहंगा हो या फिर
सूट
सलवार इनायत हर तरह के
आउटफिट
में बेमिसाल नजर आती हैं।
लहंगा हो या
सूट
Source: Insta
आपको बता दें कि इनायत और
करन
ने साल 2023 में शादी की थी। खास बात ये है
कपल
ने गंगा किनारे सगाई की थी।
2023 में शादी
Source: Insta
टेस्ट
और
वनडे
छक्कों में
तेंदुलकर
आगे या
कोहली
?
