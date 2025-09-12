By Mohit
PUBLISHED Sep 12, 2025

 Cricket

सिद्धू की बहू की 10 बेहद ग्लैमरस तस्वीर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की बहू काफी ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।

ग्लैमरस और खूबसूरत

Source: Insta

नवजोत सिंह सिद्धू की बहू का नाम इनायत रंधावा है। इनायत फैशन और ग्लैमर के मामले में एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।

मॉडल को टक्कर

Source: Insta

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव इनायत अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

इनायत की कई तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें वे पति करन सिद्धू संग रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं। दोनों का स्पेशल बॉन्ड देखते ही बनता है।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

इनायत की ये तस्तीरें उनके विदेश ट्रिप की हैं। वे बीते दिनों पूरे परिवार संग ट्रिप पर थीं।

विदेश ट्रिप पर थीं

Source: Insta

सिद्धू की बहू को प्रकृति से काफी प्यार है और ये बात उनकी इन तस्वीरों से साफ पता चलती है।

प्रकृति से प्यार

Source: Insta

वेस्टर्न ही नहीं इनायत को एथनिक ड्रेसेस पहनना भी काफी पसंद है।

एथनिक लवर

Source: Insta

लहंगा हो या फिर सूट सलवार इनायत हर तरह के आउटफिट में बेमिसाल नजर आती हैं।

लहंगा हो या सूट

Source: Insta

आपको बता दें कि इनायत और करन ने साल 2023 में शादी की थी। खास बात ये है कपल ने गंगा किनारे सगाई की थी।

2023 में शादी

Source: Insta

