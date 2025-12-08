By Navaneet Rathaur
Dec 8, 2025
हीरा कितने प्रकार का होता है और इनमें क्या अंतर होता है?
चमकते तो सभी हैं, लेकिन हर हीरे की अपनी कहानी, अपनी कीमत और अपना रहस्य है। आज जानिए दुनिया के सबसे कीमती पत्थर के सारे प्रकार और उनके बीच का अंतर।
हीरा के प्रकार
हीरों को दो बड़े ग्रुप में बांटा जाता है – नेचुरल हीरे (धरती की कोख से अरबों साल में बने) और लैब ग्रोन हीरे (आधुनिक तकनीक से बने)। दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं।
दो मुख्य प्रकार
ये अरबों साल पहले पृथ्वी के गहराई में 150 किमी नीचे, 1000°C से ज्यादा तापमान और भयंकर दबाव में बनते हैं। इनमें अक्सर नाइट्रोजन-बोरॉन जैसी अशुद्धियां होती हैं, जो रंग तय करती हैं।
नेचुरल हीरे
HPHT या CVD तकनीक से कंट्रोल्ड लैब में बनते हैं। इनमें अशुद्धियां कम होती हैं, जिससे बिल्कुल साफ और पारदर्शी होता है। दिखने-चमकने में नेचुरल से कोई फर्क नहीं और कीमत भी कम होता है।
लैब ग्रोन हीरे
हीरों को नाइट्रोजन और बोरॉन जैसी अशुद्धियों के आधार पर 4 केमिकल प्रकार में बांटा जाता है। यही प्रकार उनकी कीमत और रेयरनेस तय करते हैं।
केमिकल प्रकार – Type I और Type II
98 फीसदी नेचुरल हीरे Type Ia और Ib कैटिगरी में होते हैं। इनमें नाइट्रोजन गुच्छों में होता है, जिससे हल्का पीला या भूरा रंग आता है। ये सस्ते और आसानी से मिलते हैं।
Type Ia और Ib
सिर्फ 1-2 फीसदी हीरे Type IIa होते हैं। इनमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। बिल्कुल साफ, पारदर्शी और चमकदार। कोहिनूर, कुलिनन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे इसी प्रकार के हैं।
Type IIa
इनमें बोरॉन की अशुद्धि होती है, जो नीला या ग्रे रंग देती है। ये बेहद दुर्लभ हैं और बिजली के कंडक्टर भी होते हैं। Hope Diamond इसी प्रकार का है।
Type IIb
रंगहीन हीरे सबसे दुर्लभ और सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। वहीं पीले या फिर भूरे हीरों का रंग नाइट्रोजन की अशुद्धि की वजह से होता है।
रंगों का जादू
नीला हीरे का रंग बोरॉन से आता है और दुर्लभ हीरे जैसे कि गुलाबी, लाल, हरे काफी ज्यादा दुर्लभ होते हैं और उनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है।
नीला हीरा
