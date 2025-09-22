By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 22, 2025
Health
बंद नाक से परेशान? ये घरेलू तरीके अजमाएं
सीजन चेंज होने या फिर ठंडा-गर्म खा लेने से जुकाम हो जाता है। जुकाम में छींक और बंद नाक सबसे ज्यादा परेशान करते हैं।
जुकाम
जुकाम के दौरान खासतौर पर रात में नाक बंद हो जाती है। ऐसे में नींद नहीं आती और सिरदर्द होने लगता है।
बंद हो गई नाक
अगर जुकाम में आप भी बंद नाम से परेशान हो जाते हैं, तो कुछ घरेलू उपायों को नोट कर लें।
क्या करें
1 कप गुनगुने पानी में 1 स्पून शहद और हर्बल चाय उबालकर दिन में 2-3 बार पिएं। जुकाम भी हल्की होगी और बंद नाक खुलेगी।
हर्बल चाय
पानी में अदरक के टुकड़े डालकर उबाल लें और फिर इसमें शहद और नींबू मिला लें। इस चाय को पीने से भी नाक खुल जाएगी।
अदरक चाय
हल्दी वाला दूध
गर्म दूध में हल्दी डालकर रात में सोने से पहले पी लें। इससे नाक बंद नहीं होगी और जुकाम हल्का हो जायेगा।
भांप लें
भगोने में गर्म पानी भरें और इसमें नमक डाल लें। इस पानी से भांप लें। बंद नाक खुल जाएगी।
सरसों का तेल
नाक बंद हो जाये, तो सरसों का तेल की कुछ बूंदें नाक में डालें। तेल से भी बंद नाक खुल जाती है।
गर्म चीजें
जुकाम के दौरान गर्म चीजें ही खाएं और ज्यादा ठंडा पानी न पिएं। इससे जुकाम बढ़ सकता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
