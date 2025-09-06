By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी, गजब के फायदे!
मुल्तानी मिट्टी, जिसे फुलर्स अर्थ भी कहते हैं, बालों की समस्याओं के लिए प्राकृतिक उपचार है।
मुल्तानी मिट्टी
यह सिर की त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी को सोख लेती है जिससे बाल स्वस्थ रहते हैं।
बालों के लिए
मुल्तानी मिट्टी बालों को गहराई से पोषण देती है, उन्हें मुलायम और चमकदार बनाती है।
सुंदर बाल
यह रूसी को दूर करने में सहायक है, सिर की खुजली और सूजन को कम करती है।
गजब के फायदे
मुल्तानी मिट्टी बालों के झड़ने को रोकने और नए बालों के विकास में मदद करती है।
बालों का झड़ना
इसका उपयोग हेयर मास्क के रूप में करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।
मजबूती
Video: Pexels
मुल्तानी मिट्टी, नींबू का रस और दही का मिश्रण बालों के लिए उत्तम हेयर पैक है।
हेयर पैक
सप्ताह में एक बार मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करने से बालों की समस्याएं कम होती हैं।
कब लगाएं?
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
ऑयली स्किन के लिए टॉप घरेलू नुस्खे!
Click Here