Diwali 2025: नरक चतुर्दशी कब है? जानिए इस पर्व का महत्व
दिवाली के त्योहार का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बता दें कि दिवाली से पहले धनतेरस और नरक चतुर्दशी मनाई जाती है।
नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी और काली चौदस भी कहा जाता है। साल 2025 में 18 अक्टूबर को धनतेरस और 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, नरक चतुर्दशी के त्योहार के पीछे कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था।
दिवाली से ठीक एक दिन पहले नरकासुर का वध करने से इस दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाने लगा। यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है।
मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन दान और उपवास रखने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से काली देवी की भी पूजा की जाती है।
नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर यम तर्पण और शाम के समय दीप दान का बड़ा ही महत्व होता है।
बता दें कि नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय में घर के मुख्य दरवाजे पर 14 दीये जलाकर उनका मुख दक्षिण दिशा में रखना चाहिए।
मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर दीप दान करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
