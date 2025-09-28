By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 28, 2025
टेस्टी और हेल्दी: नमकीन दलिया की रेसिपी
स्वाद के साथ सेहत का खजाना मानी जाती है दलिया। दलिया कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
दलिया
दलिया में फाइबर, प्रोटीन, वसा, कार्ब्स जैसे जरूरी तत्व होते हैं। जो पेट भरते हैं और सेहत का भी ख्याल रखते हैं।
स्वाद और सेहत
आप नाश्ते में कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, तो नमकीन दलिया बनाइये। चलिए इसकी आसान रेसिपी हम आपको बताते हैं।
नमकीन दलिया
घी, दलिया, आलू, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, गोभी, हरी मटर, नमक, पानी।
सामग्री
सबसे पहले दलिया को साफ पानी से धोएं। फिर उसमें दूसरा पानी भरकर 10 मिनट तक भिगो दें।
स्टेप 1
स्टेप 2
दलिया को भीगने दें और इधर आप चॉपिंग करें। प्याज, हरी मिर्च बारीक काटें। बाकि सब्जियां छोटे टुकड़ों में।
स्टेप 3
कुकर में घी डालकर गर्म करें। फिर इसमें कटी प्याज, हरी मिर्च डालकर हल्का लाल होने तक भूनें।
स्टेप 4
फिर टमाटर डालकर नमक डाल दें। इससे टमाटर गल जायेगा।
स्टेप 5
अब बाकि सब्जियों को डालकर हल्का भूनें। फिर दलिया का पानी हटाकर इसमें डालें। अपने हिसाब से पानी डालें।
सर्व करें
कुकर में 2-3 सीटी लगाकर दलिया पकाएं। हरी धनिया से गार्निश करते हुए सर्व करें।
