By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 20, 2025
5 चीजों से बनाएं हर्बल ग्लो फेस पैक!
क्लियर और ग्लोइंग स्किन के लिए घरेलू उपचार कारगर होते हैं। ऐसे में ये हर्बल फेस पैक जरूर बनाकर लगा सकते हैं।
ग्लोइंग स्किन
हिबिस्कस पाउडर त्वचा के लिए एंटी-एजिंग और एक्सफोलिएटिंग गुणों से भरपूर होता है।
नीम के एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासों और त्वचा संक्रमणों से लड़ने में सहायक होते हैं।
बेसन त्वचा की गहरी सफाई करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है।
एलोवेरा जेल त्वचा को हाइड्रेट करता है और सूजन कम करने में मदद करता है।
गुलाब जल त्वचा को तरोताजा करता है और पीएच संतुलन बनाए रखता है।
फेस पैक बनाने के लिए सभी सामग्री को समान मात्रा में मिलाएं औरचेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें, बाद में धो लें।
फेस पैक
नियमित उपयोग से त्वचा में निखार आता है और त्वचा स्वस्थ रहती है।
फायदे
यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
